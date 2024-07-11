AMD придбала Silo AI, щоб конкурувати з Nvidia у сфері штучного інтелекту

Advanced Micro Devices (AMD) оголосила про придбання фінського стартапу Silo AI, що спеціалізується на штучному інтелекті. Угода оцінюється приблизно в 665 мільйонів доларів готівкою та спрямована на розширення можливостей чіпів AMD у сфері штучного інтелекту, що дозволить компанії конкурувати з лідером галузі Nvidia. Про це повідомляє Reuters.

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Завдяки придбанню Silo AI, AMD зможе прискорити розробку та впровадження власних моделей штучного інтелекту, а також надати клієнтам інструменти для створення складних моделей на базі чіпів компанії. Крім того, Silo AI розширить експертизу AMD у сфері розробки програмного забезпечення.

Silo AI, розташована в Гельсінкі, спеціалізується на комплексних рішеннях на основі штучного інтелекту, допомагаючи клієнтам інтегрувати технологію у свої продукти та послуги. Серед клієнтів стартапу такі компанії, як Philips, Rolls-Royce та Unilever.

Додамо, що придбання Silo AI є черговим кроком AMD у стратегії розширення своєї присутності у сфері штучного інтелекту. Минулого року компанія придбала Mipsology та Nod.ai, а також інвестувала понад 125 мільйонів доларів у різні компанії, що займаються штучним інтелектом.

На тлі активного розвитку напрямку штучного інтелекту, AMD не лише інвестує у стартапи, а й презентує власні продукти. У червні на виставці Computex у Тайбеї компанія представила новий прискорювач для навчання ШІ MI325X, який стане доступним у четвертому кварталі 2024 року, а також анонсувала майбутні серії чипів MI350 та MI400.

Представлені продукти та стратегія компанії спрямовані на зміцнення позицій AMD на ринку напівпровідників для потреб штучного інтелекту та створення конкуренції лідеру галузі Nvidia.