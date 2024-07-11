AMD приобрела Silo AI, чтобы конкурировать с Nvidia в области искусственного интеллекта

Advanced Micro Devices (AMD) объявила о приобретении финского стартапа Silo AI, специализирующегося на искусственном интеллекте. Соглашение оценивается примерно в 665 миллионов долларов наличными и направлено на расширение возможностей чипов AMD в сфере искусственного интеллекта, что позволит компании конкурировать с лидером отрасли Nvidia. Об этом сообщает Reuters.

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Благодаря приобретению Silo AI AMD сможет ускорить разработку и внедрение собственных моделей искусственного интеллекта, а также предоставить клиентам инструменты для создания сложных моделей на базе чипов компании. Кроме того, Silo AI расширит экспертизу AMD в области разработки ПО.

Silo AI, расположенная в Хельсинки, специализируется на комплексных решениях на основе искусственного интеллекта, помогая клиентам интегрировать технологию в свои продукты и услуги. Среди клиентов стартапа такие компании, как Philips, Rolls-Royce и Unilever.

Добавим, что приобретение Silo AI является очередным шагом AMD по стратегии расширения своего присутствия в сфере искусственного интеллекта. В прошлом году компания приобрела Mipsology и Nod.ai, а также инвестировала более 125 миллионов долларов в разные компании, занимающиеся искусственным интеллектом.

На фоне активного развития направления искусственного интеллекта, AMD не только инвестирует в стартапы, но и представляет свои продукты. В июне на выставке Computex в Тайбэе компания представила новый ускоритель для обучения MI325X, который станет доступным в четвертом квартале 2024 года, а также анонсировала будущие серии чипов MI350 и MI400.

Представленные продукты и стратегия компании направлены на укрепление позиций AMD на рынке полупроводников для искусственного интеллекта и создания конкуренции лидеру отрасли Nvidia.