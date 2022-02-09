Microsoft выпустила предварительную версию антивирусного приложения

Корпорация Microsoft выпустила новое приложение Microsoft Defender Preview для операционных систем Android и Windows.

Как сообщает ITC, Microsoft Defender Preview является, по сути, кросс-платформенной предварительной версией "Защитника Windows" — полностью бесплатного антивируса Microsoft, считающегося на сегодня одним из самых лучших в этой категории ПО.

По информации издания, "Защитник" входит в список стандартных (предустановленных разработчиком) программ Windows — он присутствовал в Windows 10 и предустановлен как антивирус по умолчанию в новейшей версии ОС Windows 11.

На Android он впервые пришел в 2020 году в составе ПО Microsoft Defender ATP для бизнеса. Теперь Microsoft расширяет доступность своего фирменного антивирусного ПО.

Для тех, кто использует исключительно устройства Windows, большой необходимости в этом новом Defender нет, но приложение может оказаться весьма полезным для пользователей, которые используют до четырех разных устройств на Windows и Android.

В PCWorld отмечают, что Microsoft недавно разместила приложение в магазинах, но только сейчас компания активировала услугу.

Microsoft Defender Preview по функциональности идентичен "Защитнику", который предустановлен на всех ПК с Windows 11. Однако клиент для Android предоставляет гораздо больше разной визуальной информации — это постоянно работающая служба, которая отслеживает веб-ссылки и проверяет загруженные на устройство файлы на предмет содержания вредоносного кода.

Если служба обнаруживает что-то подозрительное, то отправляет соответствующее уведомление.

Напомним, в ноябре 2021 года Microsoft отразила самую мощную на сегодняшний день DDoS-атаку на пользователей облачной платформы Azure.