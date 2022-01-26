Microsoft резко увеличила выручку — она впервые превысила $50 млрд за квартал финансового года

Корпорация Microsoft заявила, что за второй финансовый квартал 2021 года (октябрь-декабрь) получила прибыль, которая больше, чем планировалось. Выручка составила $51,73 млрд, а в аналогичный период предыдущего года она была $43,08 млрд. Об этом сообщает CNBC.

В этот период акции Microsoft первоначально упали, но после того, как компания опубликовала прогноз продаж, они выросли в цене. В результате прибыль составила 2,48 доллара на акцию, в то время как аналитики ожидали всего 2,31 доллара.

Чистая прибыль компании выросла на 21%, до $18,8 млрд, по сравнению с $15,46 млрд годом ранее.

Совокупный доход облачных сервисов Microsoft в минувшем квартале увеличился на 32% — он достиг $22,1 млрд.

В прошедшем квартале финансового года Microsoft вернула акционерам $10,9 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций. Это на 9% превышает сумму, затраченную на такие цели за аналогичный период 2020 года.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка составит $48,5-49,3 млрд.

Недавно СМИ сообщили, что американская корпорация Microsoft покупает одного из крупнейших игровых разработчиков — компанию Activision Blizzard. По непроверенной пока информации, сумма сделки составит $70 млрд. Из-за этого цена акций японской компании Sony упала на 13%, а рыночная стоимость японского гиганта всего за день снизилась на $20 млрд.