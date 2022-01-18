Microsoft покупает крупнейшего разработчика игр Activision Blizzard. Сумма сделки — почти $70 млрд наличными

Американская корпорация Microsoft покупает одного из крупнейших игровых разработчиков — компанию Activision Blizzard. По непроверенной пока информации, сумма сделки составит $70 млрд.

О сделке изначально сообщил обозреватель Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на The Wall Street Journal. Позже информацию подтвердили в официальном блоге игровой консоли Xbox, которая также принадлежит Microsoft.

BREAKING: The WSJ reports that Microsoft is buying Activision Blizzard, the troubled publisher behind Call of Duty and World of Warcraft, which has been facing crisis over the last year following numerous reports of sexual misconduct and discrimination. A seismic gaming deal — Jason Schreier (@jasonschreier) January 18, 2022

"Создатели Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft и других присоединяются к Team Xbox. Как команда мы стремимся донести радость игр до всех на планете. Мы все знаем, что игры — это самая яркая и динамичная форма развлечения во всем мире, и мы испытали на себе силу социальных связей и дружбы, которые делают возможными игры. Поскольку мы выполняем эту миссию, невероятно приятно объявить, что Microsoft согласилась приобрести Activision Blizzard", — отметил глава Microsoft Gaming Фил Спеснер.

Также отмечается, что пока эта сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming будут продолжать работать независимо друг от друга. Как только сделка будет завершена, бизнес Activision Blizzard будет подчиняться Спенсеру как генеральному директору Microsoft Gaming.

"Во всем мире нет более захватывающего места для развлечения и общения, чем видеоигры. И никогда не было лучшего времени для игры, чем сейчас. По мере того, как мы дарим радость и сообщество игр всем, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать всех наших друзей из Activision Blizzard в Microsoft Gaming", — подытожил Спенсер.

Издание Variety отмечает, что сумма сделки составит $68,7 млрд наличными. Если сделка состоится, это будет крупнейшее приобретение Microsoft за всю историю, а также крупнейшая сделка в индустрии видеоигр. Примечательно, что в заявлении Microsoft говорится, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик пока останется на своем посту. Как только сделка будет закрыта, Котик будет подчиняться Филу Спенсеру.

Напомним, компания Activision Blizzard в 2021 году попала в целый ряд скандалов. Из-за токсичной атмосфере в компании, а также дискриминации женщин на AB обратили внимание власти США. Сотрудники игровой компании за год несколько раз выходили на забастовки. В итоге стоимость акций Activision Blizzard заметно упала и компания перестала быть самым крупным разработчиком компьютерных игр в Северной Америке.