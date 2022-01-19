Компания Sony всего за день потеряла рекордные $20 млрд. Всему виной последняя покупка Microsoft

Цена акций японской компании Sony упала на 13% после новостей о том, что компания Microsoft покупает одного из крупнейших разработчиков компьютерных игр в мире Activision Blizzard. Рыночная стоимость Sony всего за день снизилась на $20 млрд.

По данным издания Bloomberg, это крупнейшее однодневное падение стоимости акций японской корпорации с октября 2008 года.

"Sony столкнется с огромным вызовом, чтобы выстоять самостоятельно в этой войне на истощение. Поскольку Call of Duty (одна из игр Activision Blizzard — Delo.ua) теперь, скорее всего, будет доступна исключительно в списке Game Pass. Препятствия для Sony будут только усиливаться", — говорит эксперт консалтинговой компании Asymmetric Advisors Амир Анварзаде.

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard — своего рода вызов для Sony, которая придерживается традиционной бизнес-модели с эксклюзивными крупнобюджетными играми и продажей "железа". Игры и сервисы составляют 30% выручки Sony.

Аналитики также отмечают, что у Sony гораздо меньше свободных средств, поэтому ей будет сложно соревноваться с Microsoft в плане покупки крупных компаний и IP. Спад стоимости акций демонстрирует, что инвесторы Sony обеспокоены тем, что японская корпорация может уступить лидерство после того, как в индустрии начнутся крупные изменения и "железо" перестанет стоять на первом плане.

Напомним, во вторник, 18 января, стало известно, что американская корпорация Microsoft покупает одного из крупнейших игровых разработчиков — компанию Activision Blizzard. Пока эта сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming будут продолжать работать независимо друг от друга. Как только сделка будет завершена, бизнес Activision Blizzard будет подчиняться Спенсеру как генеральному директору Microsoft Gaming.

Сумма сделки составит $68,7 млрд наличными. Если она состоится, это будет крупнейшее приобретение Microsoft за всю историю, а также крупнейшая сделка в индустрии видеоигр. Примечательно, что в заявлении Microsoft говорится, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик пока останется на своем посту. Как только сделка будет закрыта, Котик будет подчиняться Филу Спенсеру.