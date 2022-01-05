Sony заявила о планах заняться производством электромобилей

Японская корпорация Sony Group Corporation объявила о планах заняться производством электромобилей. Для этого компания создаст специальное новое подразделение, сообщила пресс-служба Sony.

Sony создаст операционную компанию Sony Mobility весной 2022 года, через которую компания собирается изучить выход на рынок электромобилей. Однако конкретные сроки начала производства электрокаров пока неизвестны.

Компания уже занимается производством датчиков для лидаров, которые используются для систем беспилотного вождения. Эти устройства также поддерживают интуитивно понятные жесты и голосовые команды, предназначенные для повышения удобства использования автомобильного интерфейса. Этими датчиками компания оснастит и свои электромобили.

В целом Sony стремится сделать свои авто как можно более безопасными и современными. Пока компания разработала и представила только прототип будущих электрокаров — Vision-S 02.

В Sony заявляют, что используют свои особые технологии для внедрения функции удаленного управления и собираются применить навыки, полученные благодаря разработке смартфонов.

Вдобавок в электромобилях будут разные функции для развлечений. Например, динамические сиденья, которые создают трехмерное звуковое поле.

Кроме того, для обеспечения высококачественного просмотра фильмов Vision-S будет оснащен полностью интегрированной системой цифрового видео Bravia Core для Vision-S. Функция позволит совместно или по отдельности воспроизводить видео на переднем панорамном экране и на отдельных дисплеях на задних сиденьях.

В электромобиле можно будет играть в игры PlayStation через удаленное подключение к домашней консоли, а также играть в потоковые игры через облако.

Компании, которые ранее занимались производством смартфонов, все чаще заявляют о намерениях освоить рынок электромобилей. Ранее одна из крупнейших компаний КНР в сфере телекоммуникаций Huawei презентовала гибридный кроссовер Aito M5, который называют первым умным автомобилем Huawei.

Китайский производственный гигант Xiaomi после регистрации Xiaomi Automobile Co в сентябре зарегистрировал уже вторую автомобильную компанию. Сфера деятельности этой компании включает производство автомобилей на новой энергии и разработку соответствующих технологий.