В Telegram можно будет расплачиваться криптовалютой

Пользователи популярного мессенджера Telegram получат возможность проводить платежи с криптовалютой Toncoin.

Как сообщают на Telegram-канале Subscriptions создатели проекта Donate, сервис Donate и блокчейн TON стали официальными партнерами.

"Мы добавили поддержку монеты Toncoin в бот @donate, и отныне пользователи Telegram могут оплачивать подписки с помощью этой криптовалюты", – говорится в сообщении.

Donate — это платежный сервис, который одобрило руководство Telegram. С его помощью пользователи могут жертвовать деньги ("донатить") понравившимся каналам или оплачивать подписки.

В свою очередь, администраторы будут получать доход в монетах Toncoin (TON). Пользователи, которые используют Toncoin в Telegram, смогут получить дополнительные бонусы.

Кроме этого, администраторам обещают своеобразный "кешбэк" за каждый платеж, выполненный в Toncoin. Все поступления в этой криптовалюте увеличатся на 10%, а для первых десяти каналов-участников прибавка составит 20%.

TON — это блокчейн, который создали Николай и Павел Дуровы в 2017 году. Однако вскоре братья и Telegram отказались от этого проекта.

С тех пор сеть поддерживает фонд TON. Недавно он провел ребрендинг и переименовал криптовалюту в Toncoin.

Накануне Павел Дуров в своем Telegram-канале поздравил команду с развитием технологии:

"Я горжусь тем, что созданная нами технология жива и развивается. Когда дело доходит до масштабируемости и скорости, TON по-прежнему опережает все остальное в области блокчейнов. Было бы обидно видеть, что этот проект не приносит пользу человечеству".

По данным Coinmarketcap, после публикации Павла Дурова курс Toncoin подскочил более, чем в два раза — с $2,3 до $3,9. На момент написания новости стоимость криптовалюты составляла $4,86. Свой исторический рекорд она установила 11 ноября на уровне $5,36.

Как сообщалось ранее, команда Telegram запустила инструмент TON Sites, позволяющий создавать и получать доступ к сайтам в децентрализованной сети TON (Telegram Open Network).

На официальном ресурсе проекта Telegram Open Network была опубликована инструкция по созданию сайтов в сети TON.

Напомним, в мае 2020 года сообщество Free TON Community, состоящее из разработчиков и потенциальных пользователей TON, запустило блокчейн-платформу Free TON.