World Digital Mining Summit 2021: крипторынок в ожидании прорыва

В начале ноября в Дубае проходил World Digital Mining Summit 2021. Почему это событие стало революцией на рынке цифровых валют и при чем здесь Украина?

Почему все говорят о биткоине?

Новая информация о биткоине и других криптовалютах неизменно вызывает живой интерес и энтузиазм у предпринимателей со всех уголков мира. Ведь цифровая валюта сегодня — один из самых популярных товаров. Она попадает в заголовки новостей и лонгридов, в которых, порой, представлены истории с диаметрально противоположными смыслами. Это и восторженные прогнозы будущего крипторынка, и скептические оценки, основанные на большой потребности майнинга в электроэнергии, и скачках стоимости “крипты”.

Впрочем, я и моя команда White Rock Management знаем о крипторынке не понаслышке. На нашем счету открытие современных дата-центров на территории Казахстана и Швеции, которые по праву считаются Меккой для компаний-операторов дата центров. Скажем, шведские ЦОДы обслуживают таких гигантов цифровой индустрии, как NASDAQ, Amazon Web Services и Facebook. Бизнес White Rock Management сфокусирован на искусственном интеллекте, потоковых вычислениях, рендеринге и блокчейне. И мы традиционно обмениваемся самой свежей и точной информацией о майнинге на топовых отраслевых мероприятиях.

Таким стал World Digital Mining Summit 2021, организованный лидером крипторынка, китайским производителем Bitmain. Кстати, для своих международных дата-центров White Rock Management использует именно оборудование Bitmain. К примеру, для казахстанского ЦОД китайский производитель поставил более 20 тысяч единиц специализированной техники — наши инвестиции составили более $200 млн.

Итак, World Digital Mining Summit 2021, который проходил в начале ноября в Дубае, собрал мировую майнинг-элиту — ведущих операторов ЦОД, хостинг-провайдеров, глобальных майнинг-пулов, бирж и других игроков крипторынка. В то же время World Digital Mining Summit 2021 посетили крупнейшие компании, специализирующиеся на производстве энергии из возобновляемых источников, и инвесторы, которые лишь готовятся к вложениям в нашу быстрорастущую отрасль.

Компания White Rock Management с радостью воспользовалась возможностью общения и взаимодействия с другими лидерами цифрового сообщества. В частности, мы познакомились с Сяотун Ли (Xiaotong Li), которая занимает пост Директора по продажам Bitmain в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и странах СНГ. Также мы продуктивно пообщались с Ро Широле (Ro Shirole), вице-президентом по стратегии и развитию бизнеса Compute North. Совместно с этой компанией уже в следующем году мы запустим новый проект, о котором буду рассказывать позже.

Майнеры в ожидании Антмайнера

Во время саммита Bitmain представил майнер Antminer S19XP — новейшее дополнение к серии S19, запущенной летом 2020 года. Производитель заявил, что новая машина на 27% мощнее, чем S19 Pro, нынешний флагман серии S19, но при этом на 27% более энергоэффективна.

Вычислительная скорость работы машины составляет 140 терахешей (TH/s) в секунду (иначе говоря, она производит 140 квадриллионов или 10 в 15 степени предположений в секунду, чтобы найти следующий блок в цепочке блоков). Для справки, самый мощный из доступных в настоящее время Antminer, S19 Pro, производит 110 TH/s. А модель Bitmain 2016 года, все еще широко распространенная на рынке Antminer S9, работает со скоростью 11,5 TH/s. Как видим, за 5 лет мощность специализированной техники для майнинга возросла более чем на порядок. Предзаказ на новую машину уже открыт, и им наверняка воспользуются крупные фермы США и других стран.

Среди других важных месседжей форума — планы Bitmain по созданию глобальной экосистемы майнинга, в том числе программы глобального послепродажного обслуживания и программы обучения для центров технического обслуживания Antminer (включая поиск талантов).

При чем здесь Украина?

По данным американской аналитической компании Chainalysis, Украина заняла 4 позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году. Мы опередили таких мощных глобальных игроков крипторынка, как США и Китай.

Кроме того, согласно Chainalysis, именно в Украине наибольший в мире объем транзакций с криптоактивами среди участников рынка. Неудивительно, что Украина вошла и в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году.

Теперь уже очевидно, что украинцы активно пользуются криптоактивами, как почти никто в мире, и мало того, умеют на них зарабатывать. Вместе с тем в Украине крипторынок находится фактически вне правового поля — отраслевое законодательство полностью отсутствует.

Поэтому неудивительно, что Верховная Рада сейчас активно работает над отраслевым законопроектом “О виртуальных активах”. В начале ноября народные депутаты рассмотрели предложения президента, направленные в парламент в октябре, и приняли решение об их поддержке. Таким образом, в скором времени от парламента уже можно ожидать свод “правил игры” на украинском крипторынке.

Правда, сам по себе процесс майнинга документ не затрагивает. В то же время в законопроекте сделана попытка урегулировать вопросы, связанные с хождением криптовалюты, нюансами налогообложения и другими моментами, которые позволят украинским майнерам полностью легализовать их деятельность. Насколько удачной она будет, покажет время. Но уже сейчас понятно, что Закон “О виртуальных активах” будет нуждаться в существенной детализации за счет подзаконных актов.

Криптоиндустрия ожидает от парламентариев импульса для запуска полноценной и легальной инфраструктуры для добычи и торговли цифровыми валютами в Украине.

Сергей Тронь — предприниматель, инвестор, основатель международной компании White Rock Management