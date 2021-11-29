Майнинг криптовалюты в Казахстане привел к кризису в энергетике

В Казахстане возник кризис в связи избыточным потреблением электроэнергии — это связано с массовым майнингом криптовалюты, сообщает The Financial Times.

Оператор электросетей Казахстана KEGOC заявил, что начнет нормировать электроэнергию для 50 зарегистрированных майнеров, так как их деятельность привела к кризису энергосистемы. Оператору уже приходилось включать режим аварийного отключения на трех электростанциях.

По оценкам министерства энергетики Казахстана, в 2021 году спрос на электроэнергию вырос на восемь процентов по сравнению с более типичными для прошлых лет 1-2 процентами. С октября отключения электричества происходили в шести регионах. Официальные лица считают причиной этого стал рост числа незарегистрированных майнеров, которые генерируют валюту из своих домов или даже на предприятиях.

Эксперты отчасти связывают это с борьбой Китая против криптовалюты. Спрос на энергию начал расти, когда в 2021 году в Казахстан переехали майнеры из КНР. Их привлекает недорогое электричество. В результате майнеры рассчитывают получить большую прибыль от операций с криптовалютой.

Казахстан пытается компенсировать нехватку электроэнергии — он попросил российскую энергетическую компанию поддержать национальную электросеть. Для зарегистрированных майнеров планируется ввести компенсационный сбор в размере 1 тенге (около 0,006 грн) за каждый киловатт-час, начиная с 2022 года. Однако обе меры потребуют времени на внедрение, и это вынуждает майнеров либо сокращать масштаб деятельности, либо перемещать оборудование.

Нехватка электроэнергии в Казахстане выявляет также потенциальные проблемы для других стран, если их местное криптовалютное производство начнет расти.

Напомним, майнинг главной криптовалюты Bitcoin требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет Украина. В целом на транзакции, связанные с биткоином, уходит около 121,36 тераватт ежегодно, и этот объем продолжает расти.

А в Сальвадоре первый биткоин был получен после установки оборудования на геотермальной электростанции — для добычи цифровой валюты начали использовать вулканическую энергию. По мнению президента страны Найиба Букеле, использование полностью возобновляемой энергии также даст возможность скорректировать восприятие криптовалюты общественностью, ведь пока в майнинге видят только вред для экологии.