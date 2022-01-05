К морю, горам и национальным паркам. В "Укравтодоре" рассказали, к каким туристическим локациям отремонтировали дороги в ходе "Большой стройки"

О дорогах к туристическим магнитам Украины, которые уже обновлены и будут обновлены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщил в Facebook “Укравтодор”.

"Несмотря на вызовы пандемии, отремонтированные дороги подтолкнули украинцев больше путешествовать внутри страны", — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет, в частности, о путях к морским курортам: более 50 км дорог на Одесчине, где также реконструирован мост через Хаджибейский лиман, 37 км еще недавно заброшенной трассы на Очаков на Николаевщине, полностью отремонтированной дороге в Бердянск и 42 км трассы на Кирилловку, которую отремонтировали впервые за 40 лет, в Запорожской области.

Масштабное обновление дорог продолжается и в Карпатах.

На Закарпатье обновлена ​​самая высокогорная дорога в Украине Т-07-18 в Национальный природный парк Синевир и Буковые пралеса, самый длинный маршрут области Н-09, проходящий через географический центр Европы, а также 44,4 км дороги Р-21 в Нацпарк Синевир. В 2022 году работы на ней завершат.

На Прикарпатье отремонтировали 45 км дороги Р-21, входящей в Малый карпатский круг. На Львовщине за два года отремонтировали дороги Т-14-02, Т-14-16 и Т-14-15, ведущие в Трускавец и Сходницу. В этом году обновят трассы М-06 и Т-14-24 в курортный поселок Славское.

На Волыни будет продолжаться ремонт дорог в Шацкий национальный природный парк. Некоторые из них ремонтируются впервые за 50 лет.

В Хмельницкой области отремонтировали 85 км трассы Н-03 в направлении от Хмельницкого до Каменец-Подольского. В этом году ее отремонтируют полностью и завершат ремонт трассы Т-23-17, ведущей в Бакоту.

В Черкасской области завершится восстановление дороги в Шевченковский национальный заповедник на трассе Р-10.

В Херсонской области отремонтирована дорога к заповеднику Аскания-Нова.

В Харьковской области восстановлена ​​дорога Т-21-13 в музей Г.С. Сковороды в Сковородиновке, а в этом году будет отремонтировано 30 км по маршруту в популярное место отдыха на Печенежском водохранилище в поселок Старый Салтов на трассе Т-21-04.

В Донецкой области восстановили 4,9 км подъезда в Святогорск на маршруте в Национальный природный парк "Святые горы". В 2022 году планируется завершить работы и восстановить еще 4,4 км.

Напомним, за два года в Украине сделали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" более 40% основной сети дорог Украины.