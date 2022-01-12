В Италии презентовали летающий катамаран (ФОТО)

Дизайнерская студия Lazzarini (Италия) представила модель огромного летающего судна Air Yacht, предназначенного для морских или воздушных путешествий.

Как сообщает Boat International, новый дирижабль состоит из двух аэростатов, наполненных гелием.

По информации издания, в отличие от традиционного дирижабля с одним большим баллоном, Air Yacht больше напоминает гигантский катамаран с двумя наполненными газом оболочками длиной 150 м, соединенными через 80-метровую центральную палубу.

Этот отсек имеет ширину 10 м и включает в себя капитанскую рубку с обзором на 360 градусов, большую обеденную зону и гостиную. На внешних краях дирижаблей также есть иллюминаторы, и каждый из них содержит по пять роскошных кают с ванными комнатами.

Новое воздушное судно изготовлено из углеродного волокна и внутри имеет структуру, которая вмещает 400 тысяч кубометров сжатого гелия.

Катамаран имеет также восемь боковых пропеллеров, которые запитываются от сверхлегких батарей и солнечных панелей, распложенных на верхней части дирижаблей.

Все это позволяет аппарату летать со скоростью 60 узлов (111 км/ч) в течение 48 часов.

Для посадки воздушного судна также используются электродвигатели, которые направляют его вниз для приземления на водную поверхность, где оно удерживается на плаву за счет балласта и частичной разгерметизации системы с гелием.

Такая подушка и специальный привод позволяют ему двигаться по воде со скоростью 5 узлов (9 км/ч).

Кроме этого, на нем также предусмотрено место для дополнительной вертолетной площадки на верхней части центральной палубы – так экипаж и пассажиры смогут добираться в места, где не может разместиться массивный дирижабль-амфибия.

Напомним, африканский стартап Phractyl предложил необычную концепцию аэротакси — с крыльями, наклоняемой кабиной и "птичьими" лапами.

Ранее сообщалось, что на авиасаммите в Тулузе была представлена модель CityAirbus NextGen. Это воздушное судно оснащено электродвигателем и похоже на вертолет с лопастями, как у спиннера.

Аппарат вмещает четырех пассажиров и развивает скорость до 120 км/ч. Но его использование требует создания специальной инфраструктуры.

Кроме этого, в Японии стартап SkyDrive провел первый демонстрационный полет своего летательного автомобиля с человеком внутри.