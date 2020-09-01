В Японии летающее авто впервые поднялось в воздух с человеком на борту (ВИДЕО)

В Японии стартап SkyDrive провел первый демонстрационный полет своего летательного автомобиля с человеком внутри.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что полет модели SD-03 состоялся на испытательном полигоне Toyota площадью 10 тысяч квадратных метров.

Несмотря на то, что за рулем автомобиля был пилот, автоматические системы помогали обеспечивать стабильность и безопасность полета.

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SkyDrive утверждает, что их прототип — самый компактный электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой в мире.

Пока компания испытала одноместную модель, которая может держаться в воздухе лишь 5-10 минут. Несмотря на это, стартап считает это успехом.

"Из более 100 проектов по созданию летательных автомобилей в мире только несколько достигли успеха — полета с участием человека", — отметил руководитель проекта Томихиро Фукудзава.

В планах SkyDrive до 2023 года сделать уже коммерческий продукт, который будет пользоваться спросом в развитых странах из-за загруженности дорог.

Ранее сообщалось, что SkyDrive планирует до 2023 года выпустить в коммерческое производство двухместное летающее авто, которое, в частности, можно будет использовать как аэротакси.

Напомним, в июне 2019 года американская компания Uber объявила о запуске в Мельбурне воздушного такси.