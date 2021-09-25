Компания Airbus презентовала летающее электротакси (ВИДЕО)

Французская компания Airbus представила на авиасаммите в Тулузе свою новую разработку — летающее такси CityAirbus NextGen, сообщает Euronews.

По информации телеканала, воздушное судно похоже на вертолет с лопастями, как у спиннера. Аппарат вмещает четырех пассажиров и развивает скорость до 120 км/ч.

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Кроме этого, "летающее такси" оснащено электродвигателем.

"Он не приземлится в вашем дворе. Необходима инфраструктура. И мы планируем соединить эту инфраструктуру с уже существующими транспортными узлами. В идеале подключить его к станции метро, например, или автостоянке, парковке. Таким образом вы сможете пользоваться разными видами транспорта в их совокупности и взаимодействии", — заявил директор отдела городской аэромобильности Airbus Маркус Мэй.

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Доработка CityAirbus NextGen еще не завершена. Первый полет запланирован на 2023 год.

Ранее сообщалось, что компания Joby Aviation из Северной Калифорнии (США), которая стала одним из последних производителей футуристичного транспорта, опубликовала первое видео полета своего электрического аэротакси.

В компании заявляют, что eVTOL развивает 322 км/ч, преодолевает 240 км на одном заряде аккумулятора и в 100 раз тише традиционных вертолетов. Joby намерена начать предоставлять услуги аэротакси в 2024 году.

Напомним, в конце августа года в Японии стартап SkyDrive провел первый демонстрационный полет своего летательного автомобиля с человеком внутри.