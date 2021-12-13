В ЮАР разработали диковинное аэротакси Macrobat (ФОТО, ВИДЕО)

Африканский стартап Phractyl предложил необычную концепцию аэротакси — с крыльями, наклоняемой кабиной и "птичьими" лапами, сообщает New Atlas.

Модель назвали Macrobat. Она может взлетать и садиться практически вертикально и не нуждается в специально оборудованной площадке. Аэротакси оснащены гусеницами для езды по бездорожью.

Приземление

Максимальная скорость такси – 180 км/ч, запас хода – 150 км. Транспортное средство может взять на борт одного человека или 150 кг груза.

Полет такси. Фото: Phractyl

В Phractyl обосновывают свою разработку тем, что Африка находится в довольно уникальной ситуации, так как у нее мало возможностей для инфраструктуры наземного транспорта.

По заявлению компании-разработчика, Macrobat преодолевает неровную местность, выдерживает ветер, непогоду, выбоины, аппарат не чувствителен к распределению веса в салоне.

Сейчас создатели Macrobat работают над созданием прототипа масштабной модели, а также активно ищут финансирование своего проекта.

Разработкой летающих такси занимаются сразу несколько компаний. Так, на авиасаммите в Тулузе была представлена модель CityAirbus NextGen. Это воздушное судно оснащено электродвигателем и похоже на вертолет с лопастями, как у спиннера. Аппарат вмещает четырех пассажиров и развивает скорость до 120 км/ч. Но его использование требует создания специальной инфраструктуры.

Идут работы и над моделями с вертикальным взлетом. В Японии стартап SkyDrive провел первый демонстрационный полет своего летательного автомобиля с человеком внутри. Несмотря на то что за рулем автомобиля был пилот, автоматические системы помогали обеспечивать стабильность и безопасность полета. В компании утверждают, что их прототип — самый компактный в мире электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. В планах SkyDrive до 2023 года сделать уже коммерческий продукт, который будет пользоваться спросом в развитых странах из-за загруженности дорог.

А американская компания Joby Aviation намерена начать предоставлять услуги аэротакси в 2024 году. Она уже показала видео полета своей пятиместной модели.