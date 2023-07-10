- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Wizz Air висадила українського ветерана з літака: в МЗС планують розібратися (ВІДЕО)
Угорська авіакомпанія Wizz Air висадила українського ветерана з протезом із літака в ізраїльському Тель-Авіві. Відповідне відео ще 8 липня поширило видання Nexta.
За даними ЗМІ, чоловік, який втратив ногу на війні й мав летіти до Варшави, не міг сісти на своє місце через протез. Ветеран простояв у кутку літака півтори години, після чого впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що чоловік нібито поводився неадекватно, і його змусили покинути рейс.
На відео можна побачити, як чоловік виходить із салону літака на милицях.
Скандал із Wizz Air: вибачення компанії та реакція МЗС України
Вчора, 9 липня, Wizz Air підтвердила, що зняла чоловіка з рейсу, й попросила вибачення за це.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Просимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави", – заявили в компанії.
У Wizz Air додали, що безпека є пріоритетом номер один, й екіпаж зобов’язаний переконатися, що всі пасажири готові до польоту або їх супроводжує хтось, хто їм допомагає.
"Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і його посадили на місце в очікуванні допомоги персоналу аеропорту", – йдеться в повідомленні.
Тепер на інцидент відреагували в Міністерстві закордонних справ Україні. Речник відомства Олег Ніколенко попросив українського ветерана, якому відмовили в польоті, вийти на зв'язок із МЗС або посольством України в Ізраїлі.
"Нас дуже засмутила інформація про ситуацію в аеропорту Тель-Авіва і ми хочемо в ній розібратися", – написав він.