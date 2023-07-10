Wizz Air висадила українського ветерана з літака: в МЗС планують розібратися (ВІДЕО)

Угорська авіакомпанія Wizz Air висадила українського ветерана з протезом із літака в ізраїльському Тель-Авіві. Відповідне відео ще 8 липня поширило видання Nexta.

За даними ЗМІ, чоловік, який втратив ногу на війні й мав летіти до Варшави, не міг сісти на своє місце через протез. Ветеран простояв у кутку літака півтори години, після чого впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що чоловік нібито поводився неадекватно, і його змусили покинути рейс.

На відео можна побачити, як чоловік виходить із салону літака на милицях.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2023

Скандал із Wizz Air: вибачення компанії та реакція МЗС України

Вчора, 9 липня, Wizz Air підтвердила, що зняла чоловіка з рейсу, й попросила вибачення за це.

"Просимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави", – заявили в компанії.

У Wizz Air додали, що безпека є пріоритетом номер один, й екіпаж зобов’язаний переконатися, що всі пасажири готові до польоту або їх супроводжує хтось, хто їм допомагає.

"Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і його посадили на місце в очікуванні допомоги персоналу аеропорту", – йдеться в повідомленні.

Тепер на інцидент відреагували в Міністерстві закордонних справ Україні. Речник відомства Олег Ніколенко попросив українського ветерана, якому відмовили в польоті, вийти на зв'язок із МЗС або посольством України в Ізраїлі.

"Нас дуже засмутила інформація про ситуацію в аеропорту Тель-Авіва і ми хочемо в ній розібратися", – написав він.