Скандал із Wizz Air. Українець, якого висадили з літака, виявився не ветераном

Міністерство закордонних справ України розшукало чоловіка з протезом, якого висадили з літака Wizz Air в аеропорту Тель-Авіва. Він не ветеран, але дійсно є громадянином України. Про це повідомив речник дипвідомства Олег Ніколенко.

Чиновник розповів, що чоловік на імʼя Олександр не служив у лавах ЗСУ та не є ветераном, а інвалідність отримав внаслідок ДТП багато років тому.

Сьогодні, 10 липня, український консул в Ізраїлі допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні.

Як додав Ніколенко, попри офіційні вибачення Wizz Air, у МЗС вважають, що права українського громадянина були порушені.

"Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром", – висловився він.

Зняття українця з рейсу Wizz Air: деталі скандалу

Кілька днів тому ЗМІ поширили відео, стверджуючи, що угорська авіакомпанія Wizz Air висадила українського ветерана з протезом із літака в ізраїльському Тель-Авіві.

Вказувалося, що чоловік не міг сісти на своє місце через протез, а екіпаж літака заявив, що українець нібито поводився неадекватно, і його змусили покинути рейс.

Wizz Air підтвердила, що зняла чоловіка з рейсу, й попросила вибачення. Як пояснювали в компанії, екіпаж зобов’язаний переконатися, що всі пасажири готові до польоту, або їх супроводжує хтось, хто їм допомагає. І якщо є ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, йому відмовляють у посадці.

Після цього у Міністерстві закордонних справ України заявили, що у дипвідомстві засмучені інформацією про інцидент, й попросили українця вийти на звʼязок.