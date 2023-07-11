Скандал с Wizz Air. Украинец, которого высадили из самолета, оказался не ветераном

Министерство иностранных дел Украины разыскало мужчину с протезом, которого высадили из самолета Wizz Air в аэропорту Тель-Авива. Он не ветеран, но действительно гражданин Украины. Об этом сообщил представитель дипведомства Олег Николенко.

Чиновник рассказал, что мужчина по имени Александр не служил в рядах ВСУ и не является ветераном, а инвалидность получил в результате ДТП много лет назад.

Сегодня, 10 июля, украинский консул в Израиле помог Александру сесть на рейс в Европу, откуда он отправится к своим родным в Украину.

Как добавил Николенко, несмотря на официальные извинения Wizz Air, в МИДе считают, что права украинского гражданина были нарушены.

"Ожидаем завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром", – высказался он.

Снятие украинца с рейса Wizz Air: детали скандала

Несколько дней назад СМИ распространили видео, утверждая, что венгерская авиакомпания Wizz Air высадила украинского ветерана с протезом из самолета в израильском Тель-Авиве.

Указывалось, что мужчина не мог сесть на свое место из-за протеза, а экипаж самолета заявил, что украинец якобы вел себя неадекватно, и его заставили покинуть рейс.

Wizz Air подтвердила, что сняла мужчину с рейса, и попросила прощения. Как объясняли в компании, экипаж обязан убедиться, что все пассажиры готовы к полету или их сопровождает кто-то, кто им помогает. И если есть признаки того, что у пассажира заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета, ему отказывают в посадке.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в дипведомстве огорчены информацией об инциденте, и попросили украинца выйти на связь.