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Wizz Air высадила украинского ветерана с самолета: в МИД планируют разобраться (ВИДЕО)
Венгерская авиакомпания Wizz Air высадила украинского ветерана с протезом из самолета в израильском Тель-Авиве. Соответствующее видео еще 8 июля опубликовало издание Nexta.
По данным СМИ, мужчина, который потерял ногу на войне и должен был лететь в Варшаву, не мог сесть на свое место из-за протеза. Ветеран простоял в углу самолета полтора часа, после чего упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, что мужчина якобы вел себя неадекватно, и его заставили покинуть рейс.
На видео можно увидеть, как мужчина выходит из салона самолета на костылях.
Скандал с Wizz Air: извинения компании и реакция МИД Украины
Вчера, 9 июля, Wizz Air подтвердила, что сняла мужчину с рейса, и попросила прощения за это.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Просим прощения за вызванное недовольство по ситуации с пассажиром на нашем недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву", – заявили в компании.
В Wizz Air добавили, что безопасность является приоритетом номер один и экипаж обязан убедиться, что все пассажиры готовы к полету или их сопровождает кто-то, кто им помогает.
"Если есть какие-либо признаки того, что пассажир имеет заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета, мы обязаны отказать ему в посадке. В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое ввиду безопасности пассажира. Ему предоставили воду, и его посадили на место в ожидании помощи персонала аэропорта", – говорится в сообщении.
Теперь на инцидент отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко попросил украинского ветерана, которому отказали в полете, выйти на связь с МИД или посольством Украины в Израиле.
"Нас очень расстроила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива, и мы хотим в ней разобраться", – написал он.