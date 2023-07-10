Wizz Air высадила украинского ветерана с самолета: в МИД планируют разобраться (ВИДЕО)

Венгерская авиакомпания Wizz Air высадила украинского ветерана с протезом из самолета в израильском Тель-Авиве. Соответствующее видео еще 8 июля опубликовало издание Nexta.

По данным СМИ, мужчина, который потерял ногу на войне и должен был лететь в Варшаву, не мог сесть на свое место из-за протеза. Ветеран простоял в углу самолета полтора часа, после чего упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, что мужчина якобы вел себя неадекватно, и его заставили покинуть рейс.

На видео можно увидеть, как мужчина выходит из салона самолета на костылях.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2023

Скандал с Wizz Air: извинения компании и реакция МИД Украины

Вчера, 9 июля, Wizz Air подтвердила, что сняла мужчину с рейса, и попросила прощения за это.

"Просим прощения за вызванное недовольство по ситуации с пассажиром на нашем недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву", – заявили в компании.

В Wizz Air добавили, что безопасность является приоритетом номер один и экипаж обязан убедиться, что все пассажиры готовы к полету или их сопровождает кто-то, кто им помогает.

"Если есть какие-либо признаки того, что пассажир имеет заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета, мы обязаны отказать ему в посадке. В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое ввиду безопасности пассажира. Ему предоставили воду, и его посадили на место в ожидании помощи персонала аэропорта", – говорится в сообщении.

Теперь на инцидент отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко попросил украинского ветерана, которому отказали в полете, выйти на связь с МИД или посольством Украины в Израиле.

"Нас очень расстроила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива, и мы хотим в ней разобраться", – написал он.