Названы лучшие страны для удаленной работы: Украина обогнала США, Гондурас — Россию

Украина получила 55 место из 111 в мировом рейтинге лучших стран для удаленной работы. При этом наша страна обогнала в списке США, Канаду, Новую Зеландию и Италию. Рейтинг самых подходящих стран для воркейшна составила команда сервиса для поиска авиабилетов и отелей momondo.ua.

Аналитики компании проанализировали государства на основе 22 факторов шести разных категорий: путешествий, цены, здоровья и безопасности, удаленной работы, развлечений и погоды. Лучшие условия для дистанционной работы оказались в Португалии.

"Эта страна получила высокие результаты во всех категориях, включая отличную погоду, большое количество мест для отдыха, низкий уровень преступности и относительно низкую стоимость жизни. Португалия также предлагает визу для цифровых кочевников, а многие местные жители имеют высокий уровень владения английским языком, что привлекает экспатов", — объяснили эксперты.

Второе и третье место присудили Испании и Румынии соответственно. В первом государстве много ресторанов и кафе, хороший интернет, многочисленные коворкинги и есть возможность получить визу для фрилансеров. Румыния же может похвастаться низкими ценами на аренду квартир и местную еду.

ТОП-10 стран с самыми комфортными условиями работы и широкими возможностями для путешествий, по версии momondo, выглядит так:

Португалия Испания Румыния Маврикий Япония Мальта Коста-Рика Панама Чехия Германия

А вот Украина оказалась в середине рейтинга. "Здесь одни из самых низких цен на аренду гостиниц и квартир на короткие сроки, стоимость проезда и проживания. Также есть много возможностей для отдыха на любой вкус, разнообразные развлечения и достопримечательности культуры", — отмечают аналитики.

Самыми худшими странами для удаленки оказались Виргинские, Бермудские острова и Мальдивы. Также некомфортно цифровым кочевникам будет на Каймановых островах, в Ливане, Антигуа и Барбуда, Зимбабве, Саудовской Аравии, Катаре и Израиле. Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке.

Также для удаленщиков аналитики компании разработали карту часовых поясов. С ее помощью желающие объединить работу и путешествия могут понять разницу во времени и, соответственно, избежать видеовстречи в два часа ночи. Карта также учитывает ключевые факторы предыдущего рейтинга, но отображает их все же по комфорту часового пояса. Ознакомиться с картой можно здесь.

Скрин карты часовых поясов momondo.ua

Напомним, ранее Delo.ua собрали список из девяти стран, где примут к себе удаленщиков на особых условиях — например, специальные визы предлагают в Эстонии, Хорватии и Барбадосе. Кроме того, три украинца рассказали нам о своем опыте воркейшна: говорят, что на дистанционку и путешествия нужно не так уж много денег, часовые пояса все же лучше учитывать, а постоянная смена места может утомлять, поэтому комфортнее будет оседать в другой стране хотя бы на пару месяцев. В каких странах это делать лучше всего — читаем здесь.

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