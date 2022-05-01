Виробники бананів щотижня втрачають близько $2,5 млн через війну в Україні

Через закриття портів України та порушення каналів постачання до Росії у зв'язку з російською агресією на території України виробники бананів Еквадору щотижня втрачають близько $2,5 млн.

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Про це пише Fruit-inform з посиланням на ресурс Еквадору El Universo.

За повідомленням Еквадорської асоціації експортерів (Fedexpor), втрати зазнають не лише експортери бананів, а й постачальники іншої сільськогосподарської продукції країни, як-от троянди та креветки.

Учасники галузі оцінюють частку поставок бананів у Росію та Україну в 25% від усього обсягу експорту цього виду фруктів з Еквадору і зазначають, що близько 60% усієї продукції, призначеної для російського ринку, або близько 1,5 млн. коробок бананів на тиждень не може бути надіслано отримувачам. Цілком зупинені постачання в Україну зазвичай складали 180 тис. коробок на тиждень.

Учасники галузі звернулися до державних відомств із вимогою розробити програму підтримки галузі. Розглядаються можливості використання бананів у програмах забезпечення продуктів харчування жителів Еквадору або використання надлишків бананів як добрива з високим вмістом калію.

Виробники також просять Міністерство сільського господарства країни запровадити жорсткіше регулювання галузі.

Зазначається, що у галузі виробництва бананів в Еквадорі задіяно близько 250 тис. працівників, також від галузі побічно залежать робочі місця у багатьох підтримуючих банановий бізнес компаніях.

Виробники бананів наголошують, що хоча постачання бананів до Росії зростало на початку 2022 року з кінця лютого (8 тиждень) почалося різке скорочення експорту. До кінця березня (13 тиждень) загальний обсяг експорту бананів у цьому напрямку з початку року скоротився на 16,8%, що спричинило втрату галуззю $18,75 млн.

Обсяг постачання бананів в Україну був істотно меншим, ніж на російський ринок, але через повне припинення постачання в українському напрямку учасники галузі також втратили близько $12 млн.

Таким чином, загальні втрати галузі вже перевищили 30,8 млн дол.

Зазначимо, блокування українських портів та зупинка експорту української агропродукції через війну з Росією підірвало світову продовольчу безпеку і може призвести до колосальної хвилі голоду у світі.