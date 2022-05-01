Производители бананов еженедельно теряют около $2,5 млн из-за войны в Украине

Из-за закрытия портов Украины и нарушения каналов поставок в Россию в связи с российской агрессией на территории Украины производители бананов Эквадора еженедельно теряют около $2,5 млн.

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Об этом пишет Fruit-inform со ссылкой на эквадорский ресурс El Universo.

По сообщению Эквадорской ассоциации экспортеров (Fedexpor), потери несут не только экспортеры бананов, но и поставщики другой сельскохозяйственной продукции страны, такой как розы и креветки.

Участники отрасли оценивают долю поставок бананов в Россию и Украину в 25% от всего объема экспорта этого вида фруктов из Эквадора и отмечают, что около 60% всей продукции, предназначенной для российского рынка, или около 1,5 млн коробок бананов в неделю не может быть отправлено получателям. Полностью остановленные поставки в Украину обычно составляли 180 тыс. коробок в неделю.

Участники отрасли обратились к государственным ведомствам с требованием разработать программу поддержки отрасли. Рассматриваются возможности использования бананов в программах по обеспечению продуктами питания жителей Эквадора или использование излишков бананов в качестве удобрения с высоким содержанием калия.

Производители также просят Министерство сельского хозяйства страны ввести более жёсткое регулирование отрасли.

Отмечается, что в отрасли производства бананов в Эквадоре задействовано около 250 тыс. работников, также от отрасли косвенно зависят рабочие места во многих поддерживающих банановый бизнес компаниях.

Производители бананов подчеркивают, что хотя поставки бананов в Россию росли в начале 2022 года с конца февраля (8 неделя) началось резкое сокращение экспорта. К концу марта (13 неделя) общий объем экспорта бананов в этом направлении с начала года сократился на 16,8%, что привело к потере отраслью $18,75 млн.

Объем поставок бананов в Украину был существенно меньшим, чем на российский рынок, но из-за полного прекращения поставок в украинском направлении участники отрасли также потеряли около $12 млн.

Таким образом, общие потери отрасли уже превысили $30,8 млн.

Отметим, блокировка украинских портов и остановка экспорта украинской агропродукции из-за войны с Россией подорвала мировую продовольственную безопасность и может привести к колоссальной волне голода в мире.