Курс гривні обвалює не російська армія, а ми з вами, — Гетманцев

У падінні курсу гривні винна не російська агресія, а паніка — українці самі обвалюють курс національної валюти.

Про це заявив народний депутат Данило Гетманцев у прямому ефірі телеканалу Рада.

"Черги стоять і тут причина-наслідок у тому, що причиною є паніка, а наслідок — падіння гривні. Ніяка російська армія не обвалює гривню. Гривню обвалюємо ми з вами. Насправді якихось економічних чи фінансових причин для падіння гривні немає. Це лише наша з вами воля, наш ажіотаж", — наголосив Гетманцев.

Він додав, що кредитні картки та особисті банківські рахунки так само працюють. При цьому Національний банк України робить усе, щоб забезпечити стабільність гривні.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. НА связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".