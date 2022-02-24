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Курс гривні обвалює не російська армія, а ми з вами, — Гетманцев
У падінні курсу гривні винна не російська агресія, а паніка — українці самі обвалюють курс національної валюти.
Про це заявив народний депутат Данило Гетманцев у прямому ефірі телеканалу Рада.
"Черги стоять і тут причина-наслідок у тому, що причиною є паніка, а наслідок — падіння гривні. Ніяка російська армія не обвалює гривню. Гривню обвалюємо ми з вами. Насправді якихось економічних чи фінансових причин для падіння гривні немає. Це лише наша з вами воля, наш ажіотаж", — наголосив Гетманцев.
Він додав, що кредитні картки та особисті банківські рахунки так само працюють. При цьому Національний банк України робить усе, щоб забезпечити стабільність гривні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.
"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. НА связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.
Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.
"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.
Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".