Курс гривни обваливает не российская армия, а мы с вами — Гетманцев

В падении курса гривни виновата не русская злость, а паника — украинцы сами обваливают курс государственной валюты.

Об этом заявил народный депутат Даниил Гетманцев в прямом эфире телеканала Рада.

"Очереди стоят, и здесь причина-следствие в том, что причиной является паника, а следствием — падение гривны. Никакая российская армия не обваливает гривню. Гривню обваливаем мы с вами. На самом деле каких-либо экономических или финансовых причин для падения гривни нет. Это только наша с вами воля, наш ажиотаж", — отметил Гетманцев.

Он добавил, что кредитные карточки и личные банковские счета все так же работают. При этом Национальный банк Украины делает все, чтобы обеспечить стабильность гривни.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".