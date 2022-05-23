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Нове захворювання на гострий гепатит: у світі виявили вже 522 випадки
У світі зареєстровано нове захворювання на гострий гепатит невідомого походження. Наразі у світі відомо про 522 випадки захворювання.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
"Станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювань на гострий гепатит невідомого походження. Проблема в тому, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ радять не панікувати, адже зараз гепатити піддаються лікуванню. Також лікарі радять бути уважними і звертатися по допомогу, якщо у дитини з'явилися ознаки ураження печінки:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- сеча стала темною;
- кал набув світлого кольору;
- свербить шкіра;
- з'явилася жовтяниця;
- болить живіт;
- дитина втомлена;
- дитина втратила апетит;
- у дитини піднялася температура.
Нагадаємо, 23 квітня у ВООЗ повідомили про 170 випадків захворювання на гострий гепатит невідомого походження серед дітей у 12 країнах світу. Вік хворих становить від 1 місяця до 16 років. При цьому близько 10% пацієнтів знадобилася трансплантація печінки.