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Здоровʼя
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Нове захворювання на гострий гепатит: у світі виявили вже 522 випадки

гепатит у дітей, гепатит, нова форма гепатиту
Фото: Нове захворювання на гострий гепатит

У світі зареєстровано нове захворювання на гострий гепатит невідомого походження. Наразі у світі відомо про 522 випадки захворювання.  

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. 

"Станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювань на гострий гепатит невідомого походження. Проблема в тому, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені", - йдеться у повідомленні. 

У МОЗ радять не панікувати, адже зараз гепатити піддаються лікуванню. Також лікарі радять бути уважними і звертатися по допомогу, якщо у дитини з'явилися ознаки ураження печінки:  

  • сеча стала темною; 
  • кал набув світлого кольору; 
  • свербить шкіра; 
  • з'явилася жовтяниця; 
  • болить живіт; 
  • дитина втомлена; 
  • дитина втратила апетит;
  • у дитини піднялася температура.  

Нагадаємо, 23 квітня у ВООЗ повідомили про 170 випадків захворювання на гострий гепатит невідомого походження серед дітей у 12 країнах світу. Вік хворих становить від 1 місяця до 16 років. При цьому близько 10% пацієнтів знадобилася трансплантація печінки.

Автор:
Анастасія Дєдковська