Нове захворювання на гострий гепатит: у світі виявили вже 522 випадки

У світі зареєстровано нове захворювання на гострий гепатит невідомого походження. Наразі у світі відомо про 522 випадки захворювання.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"Станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювань на гострий гепатит невідомого походження. Проблема в тому, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ радять не панікувати, адже зараз гепатити піддаються лікуванню. Також лікарі радять бути уважними і звертатися по допомогу, якщо у дитини з'явилися ознаки ураження печінки:

сеча стала темною;

кал набув світлого кольору;

свербить шкіра;

з'явилася жовтяниця;

болить живіт;

дитина втомлена;

дитина втратила апетит;

у дитини піднялася температура.

Нагадаємо, 23 квітня у ВООЗ повідомили про 170 випадків захворювання на гострий гепатит невідомого походження серед дітей у 12 країнах світу. Вік хворих становить від 1 місяця до 16 років. При цьому близько 10% пацієнтів знадобилася трансплантація печінки.