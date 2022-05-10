У Швеції виявлено 9 випадків гепатиту невідомого походження у дітей

У Швеції зареєстровано дев'ять ймовірних випадків гострого гепатиту невідомого походження у дітей.

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Про це йдеться у опублікованому у вівторок, 10 травня, прес-релізі управління охорони здоров'я Швеції.

Зазначається, що пацієнти захворіли у період з листопада 2021 року до квітня 2022 року. Станом на кінець квітня випадки захворювання були відмічені в країнах Європи (Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Іспанія), а також в інших країнах світу (Канада, Ізраїль, Японія, США).

За словами державного епідеміолога Андерса Ліндблума, те, що дитина страждає від гострого гепатиту невідомого походження, дуже незвично, але все ж таки таке трапляється.

"Управління (охорони здоров'я Швеції - ред.) розслідує, чи являють собою випадки, які ми спостерігаємо зараз, зростання гострого гепатиту невідомого походження чи ні", - сказав епідеміолог.

Нагадаємо, 23 квітня у ВООЗ повідомили про 170 випадків захворювання на гострий гепатит невідомого походження серед дітей у 12 країнах світу. Вік хворих становить від 1 місяця до 16 років. При цьому близько 10% пацієнтів знадобилася трансплантація печінки.