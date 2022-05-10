В Швеции выявлено 9 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

В Швеции зарегистрировано девять предполагаемых случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.

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Об этом говорится в опубликованном во вторник, 10 мая, пресс-релизе управления здравоохранения Швеции.

Отмечается, что пациенты заболели в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года. По состоянию на конец апреля, случаи заболевания были отмечены в странах Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания), а также в других странах мира (Канада, Израиль, Япония, США).

По словам государственного эпидемиолога Андерса Линдблума, то, что ребенок страдает от острого гепатита неизвестного происхождения, очень необычно, но все же такое случается.

"Управление (здравоохранения Швеции - ред.) расследует, представляют ли из себя случаи, которые мы наблюдаем сейчас, рост острого гепатита неизвестного происхождения или нет", - сказал эпидемиолог.

Напомним, 23 апреля в ВОЗ сообщили о 170 случаях заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения среди детей в 12 странах мира. Возраст заболевших составляет от 1 месяца до 16 лет. При этом около 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.