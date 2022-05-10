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Бизнес
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Glovo запустил новую услугу вызова врача на дом

Glovo запустил новую услугу вызова врача на дом
Glovo запустили новую услугу в Украине. Фото: Delo.ua

10 мая 2022 года, сервис Glovo запустил в приложении услугу вызова врача на дом в партнерстве с компанией Universum Clinic.

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Опция уже доступна пользователям в Киеве и Львове. В ближайшее время услуга станет доступна и для других городов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

“Среди 25 рынков присутствия Glovo Украина стала первой страной, где запустили услуги медицинских онлайн-консультаций (позже - еще в Португалии) и вызов врача на дом“, - рассказал генеральный менеджер компании Glovo в Украине Евгений Тришин.

Для осуществления заказа необходимо с главного экрана приложения перейти в баббл “Здоровье”, где выбрать опцию “Медицинские услуги” и нужного специалиста. В приложении доступны врачи из компании Universum Clinic разных направлений: терапевт, педиатр, хирург, отоларинголог, дерматолог, кардиолог.

Фото 2 — Glovo запустил новую услугу вызова врача на дом
Фото 3 — Glovo запустил новую услугу вызова врача на дом

После выбора специалиста и оформления заказа пользователь нужно подождать звонок от врача в ближайшее время. Во время разговора врач уточнит необходимые детали пользователя, в частности, согласует адрес, день и время визита.

По итогам визита пользователь получит медицинское заключение в согласованном с врачом формате – на удобный мессенджер или почту. Стоимость услуги зависит от специалиста и колеблется в пределах 1300 – 1800 грн. Пользователь может выбрать формат оплаты во время визита врача: наличными или картой через терминал.

В случае возникновения проблем при предоставлении услуги, пользователи могут обратиться на горячую линию компании Universum Clinic, а на случай проблем с работой приложения рекомендуем обратиться в службу поддержки в приложении Glovo.

Также для пользователей приложения Glovo на всей территории Украины продолжает работать услуга заказа медицинских онлайн-консультаций.

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