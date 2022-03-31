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Категория
Бизнес
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Glovo запускает бесплатную доставку в трех городах Украины

Glovo запускает бесплатную доставку в трех городах Украины
Сервис возобновил работу в столице и еще в 19 городах Украины

Сервис Glovo запускает бесплатную доставку в Киеве, Одессе и Днепре. Средства не будут сниматься за доставку продуктов в течение апреля.

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Об этом сообщает пресс-служба Glovo.

"В течение апреля у Glovo будет бесплатная доставка заказов в Киеве, Днепре и Одессе. Стоимость доставки для пользователей приложения покрывает Master Card Украина", — говорится в сообщении.

График работы Glovo:

• в Киеве и Днепре — с 10:00 до 18:00,

• в Одессе — с 10:00 до 17:00.

Также в Glovo напомнили, что при воздушной тревоге приложение прекращает работу и автоматически восстанавливает ее, когда опасность миновала.

Отметим, сервис доставки Glovo после временного перерыва из-за начала войны 24 февраля снова начал работать в 19 городах.

При этом операционный доход Glovo от доставки для пользователей будет перечислен украинской общественной организации "Вернись живим".

Автор:
Светлана Манько