Glovo запускає безкоштовну доставку у трьох містах України

Сервіс Glovo запускає безкоштовну доставку у Києві, Одесі та Дніпрі. Кошти не зніматимуться за доставку продуктів протягом квітня.

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Про це повідомляє пресслужба Glovo.

"Протягом квітня у Glovo буде безкоштовна доставка замовлень у Києві, Дніпрі та Одесі. Вартість доставки для користувачів програми покриває Master Card Україна", — йдеться у повідомленні.

Графік роботи Glovo:

• у Києві та Дніпрі — з 10:00 до 18:00,

• в Одесі — з 10:00 до 17:00.

Також у Glovo нагадали, що при повітряній тривозі програма припиняє роботу та автоматично відновлює її, коли небезпека минула.

Зазначимо, сервіс доставки Glovo після тимчасової перерви через початок війни 24 лютого знову почав працювати у 19 містах.

При цьому операційний дохід Glovo від доставки для користувачів буде перераховано українській громадській організації "Повернись живим".