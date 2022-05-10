Glovo запустив нову послугу виклику лікаря додому

10 травня 2022 року, сервіс Glovo запустив у додатку послугу виклику лікаря додому у партнерстві з компанією Universum Clinic.

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Опція вже доступна користувачам у Києві та Львові. Найближчим часом послуга стане доступною і для інших міст. Про це повідомили у прес-службі компанії.

"Серед 25 ринків присутності Glovo Україна стала першою країною, де запустили послуги медичних онлайн-консультацій (пізніше - ще в Португалії) та виклик лікаря додому", - розповів генеральний менеджер компанії Glovo в Україні Євген Трішин.

Для здійснення замовлення необхідно з головного екрана програми перейти в баббл "Здоров'я", де вибрати опцію "Медичні послуги" та потрібного спеціаліста. Додаток доступні лікарі з компанії Universum Clinic різних напрямків: терапевт, педіатр, хірург, отоларинголог, дерматолог, кардіолог.

Після вибору спеціаліста та оформлення замовлення користувачу потрібно почекати дзвінок від лікаря найближчим часом. Під час розмови лікар уточнить необхідні деталі користувача, зокрема погодить адресу, день та час візиту.

За підсумками візиту користувач отримає медичний висновок у погодженому з лікарем форматі – на зручний месенджер чи пошту. Вартість послуги залежить від спеціаліста та коливається в межах 1300 – 1800 грн. Користувач може вибрати формат оплати під час візиту лікаря: готівкою або карткою через термінал.

У разі виникнення проблем з наданням послуг, користувачі можуть звернутися на гарячу лінію компанії Universum Clinic, а на випадок проблем з роботою програми рекомендуємо звернутися до служби підтримки в програмі Glovo.

Також для користувачів програми Glovo на всій території України продовжує працювати послуга замовлення медичних онлайн-консультацій.

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