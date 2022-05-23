Новое заболевание острым гепатитом: в мире обнаружили уже 522 случая

В мире зарегистрировано новое заболевание острым гепатитом неизвестного происхождения. Уже известно о 522 случаях заболевания.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 17 мая в мире было зарегистрировано 522 случая заболеваний острым гепатитом неизвестного происхождения. Проблема в том, что причины заболевания все еще не изучены", - говорится в сообщении.

В Минздраве советуют не паниковать, ведь сейчас гепатиты поддаются лечению. Также врачи советуют быть внимательными и обращаться за помощью, если у ребенка появились признаки поражения печени.

моча стала темной;

кал приобрел светлый цвет;

чешется кожа;

появилась желтуха;

болит живот;

ребенок устал;

у ребенка пропал аппетит;

у ребенка поднялась температура.

Напомним, 23 апреля в ВОЗ сообщили о 170 случаях заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения среди детей в 12 странах мира. Возраст больных составляет от 1 месяца до 16 лет. При этом около 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.