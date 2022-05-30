Бої на сході України досягли максимальної інтенсивності, - Міноборони

Російські окупаційні війська не припиняють проведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

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Про це повідомляє речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"Бої досягли максимальної інтенсивності, російські окупаційні війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією вглиб нашої оборони", - сказав він на брифінгу.

За його словами, цілі РФ зараз – захопити Луганську та Донецьку області, встановити сухопутний коридор із Ростовської області до Криму та заблокувати морські комунікації України.

Для цього російське командування задіяло всі сили. Одночасно провадиться штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої йдуть на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках.

Олександр Мотузяник також повідомив, що протягом останнього тижня окупанти примусово вивезли до фільтраційного табору в районі н.п. Безіменне, що за 20 км на схід від Маріуполя, близько 3 тисяч українців, понад 300 з яких – діти.

"Громадяни України, які не проходять фільтрацію (не менше 10%), визнаються "небезпечними для російського режиму" та заарештовуються", - заявив він.

Під час утримання під арештом українських громадян допитують, катують, загрожують стратою і примушують до співпраці.

Зазначимо, російські окупаційні війська задіяли все можливе озброєння, застосували авіацію, щоб увійти до Сєвєродонецька. Запеклі бої точаться на околицях міста.