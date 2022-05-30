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Бои на востоке Украины достигли максимальной интенсивности, - Минобороны
Российские оккупационные войска не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
"Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей полосы столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь нашей обороны", - сказал он на брифинге.
По его словам, цели РФ сейчас - захватить Луганскую и Донецкую области, установить сухопутный коридор из Ростовской области в Крым и заблокировать морские коммуникации Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для этого российское командование задействовало все силы. Одновременно производится штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.
Александр Мотузяник также сообщил, что в течение последней недели оккупанты принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в районе н.п. Безымянное, что в 20 км к востоку от Мариуполя, около 3 тысяч украинцев, более 300 из которых – дети.
"Граждане Украины, которые не проходят фильтрацию (не менее 10%), признаются "опасными для российского режима" и арестовываются", – заявил он.
Во время содержания под арестом украинских граждан подвергают допросам, пыткам, угрожают казнью и принуждают к сотрудничеству.
Отметим, российские оккупационные войска задействовали все возможное вооружение, применили авиацию, чтобы войти в Северодонецк. Ожесточенные бои идут на окраинах города.