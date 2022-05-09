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На Сумщині російська армія обстріляла Хотінську громаду
У Сумській області вранці 9 травня російські військові здійснили артобстріл прикордонних територій.
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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогоднішній ранок почався з артобстрілів прикордонних територій. Прильоти по Хотінській громаді", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, руйнувань та жертв немає.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, увечері 3 травня ворог двічі обстріляв Сумську область із території Росії. За інформацією прикордонників, обстріл здійснювався з РСЗВ та мінометів.