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В Сумской области российская армия обстреляла Хотинскую общину
В Сумской области утром 9 мая российские военные совершили артобстрелы приграничных территорий.
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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодняшнее утро началось с артобстрелов приграничных территорий. Прилеты по Хотинской общине", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших и жертв нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, вечером 3 мая враг дважды обстрелял Сумскую область с территории России. По информации пограничников, обстрел производился из РСЗО и минометов.