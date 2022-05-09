В Сумской области российская армия обстреляла Хотинскую общину

В Сумской области утром 9 мая российские военные совершили артобстрелы приграничных территорий.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодняшнее утро началось с артобстрелов приграничных территорий. Прилеты по Хотинской общине", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и жертв нет.

Напомним, вечером 3 мая враг дважды обстрелял Сумскую область с территории России. По информации пограничников, обстрел производился из РСЗО и минометов.