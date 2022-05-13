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Армія РФ обстріляла прикордонний населений пункт на Сумщині, - ОК "Північ" (ФОТО)

село на Сумщині, Сумська область, прикордонна територія, село на кордоні, війна з Росією, ракетні обстріли
Фото: Оперативне командування "Північ"

Російські війська 13 травня з території Росії завдали два ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкіно в Сумській області.

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Про це повідомляє оперативне командування "Північ".  

Зазначається, що ворог о 00:05 з території Російської Федерації завдав два ракетні удари по населеному пункту Очкіно в Сумській області.  

За попередньою інформацією, серед особового складу втрат немає.

Фото 2 — Армія РФ обстріляла прикордонний населений пункт на Сумщині, - ОК "Північ" (ФОТО)
Фото 3 — Армія РФ обстріляла прикордонний населений пункт на Сумщині, - ОК "Північ" (ФОТО)
Фото 4 — Армія РФ обстріляла прикордонний населений пункт на Сумщині, - ОК "Північ" (ФОТО)
Фото 5 — Армія РФ обстріляла прикордонний населений пункт на Сумщині, - ОК "Північ" (ФОТО)

Нагадаємо, армія Російської Федерації ввечері 10 травня знову обстріляла прикордонні території Сумської та Чернігівської областей. Близько 19 години ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Шосткінського. 

Автор:
Анастасія Дєдковська