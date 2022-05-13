Армія РФ обстріляла прикордонний населений пункт на Сумщині, - ОК "Північ" (ФОТО)

Російські війська 13 травня з території Росії завдали два ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкіно в Сумській області.

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Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Зазначається, що ворог о 00:05 з території Російської Федерації завдав два ракетні удари по населеному пункту Очкіно в Сумській області.

За попередньою інформацією, серед особового складу втрат немає.

Нагадаємо, армія Російської Федерації ввечері 10 травня знову обстріляла прикордонні території Сумської та Чернігівської областей. Близько 19 години ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Шосткінського.