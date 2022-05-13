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Армия РФ обстреляла пограничный населенный пункт в Сумской области, - ОК "Север" (ФОТО)

Сумская область, приграничные территории, пограничники, ОК Север, война в Украине
Фото: Оперативное командование "Север"

Российские войска 13 мая с территории России нанесли два ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области.

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Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Отмечается, что враг в 00:05 с территории Российской Федерации нанес два ракетных удара по населенному пункту Очкино в Сумской области.

По предварительной информации, среди личного состава потерь нет.

Фото 2 — Армия РФ обстреляла пограничный населенный пункт в Сумской области, - ОК "Север" (ФОТО)
Фото 3 — Армия РФ обстреляла пограничный населенный пункт в Сумской области, - ОК "Север" (ФОТО)
Фото 4 — Армия РФ обстреляла пограничный населенный пункт в Сумской области, - ОК "Север" (ФОТО)
Фото 5 — Армия РФ обстреляла пограничный населенный пункт в Сумской области, - ОК "Север" (ФОТО)

Напомним, армия Российской Федерации вечером 10 мая снова обстреляла приграничные территории Сумской и Черниговской областей. Около 19 часов вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского.

Автор:
Анастасия Дедковская