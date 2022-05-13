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Армия РФ обстреляла пограничный населенный пункт в Сумской области, - ОК "Север" (ФОТО)
Российские войска 13 мая с территории России нанесли два ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области.
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Об этом сообщает оперативное командование "Север".
Отмечается, что враг в 00:05 с территории Российской Федерации нанес два ракетных удара по населенному пункту Очкино в Сумской области.
По предварительной информации, среди личного состава потерь нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, армия Российской Федерации вечером 10 мая снова обстреляла приграничные территории Сумской и Черниговской областей. Около 19 часов вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского.