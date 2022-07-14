Близько 100 ченців відмовляються залишати Святогірську Лавру: частина з них у важкому стані

Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що наразі Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам боку російських військових.

"На території Лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у розвідці, в подальшому, через активні бойові дії, мирні жителі не могли евакуюватися у безпечне місце і звернулись з проханням про організацію безпечного коридору.

Водночас близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври. Частина з них, через поранення, вік та хвороби, та знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.

Зокрема, щоб запобігти можливим провокаціям та зберегти людські життя, Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гуманітарного коридору.

Нагадаємо, на початку червня територія Святогірської Лаври піддалась артобстрілу з боку російських окупаційних військ, в результаті чого загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.