Около 100 монахов отказываются покидать Святогорскую Лавру: часть из них в тяжелом состоянии

Украина работает над установлением режима прекращением огня и организацией гуманитарного коридора Святогорской Лавры, которая находится на берегу реки Северский Донец в Донецкой области.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам стороны российских военных.

"На территории Лавры до сих пор находится до 600 мирных жителей. Около 70% из них – паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на паломничество еще до начала активных боевых действий", - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, в дальнейшем из-за активных боевых действий мирные жители не могли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора.

В то же время, около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры. Часть из них, из-за ранений, возраста и болезней, находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них организуется доставка гуманитарных грузов – еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет предоставлена необходимая медицинская помощь.

В частности, чтобы предотвратить возможные провокации и сохранить человеческие жизни, Украина готова приобщить международных посредников для содействия в организации гуманитарного коридора.

Напомним, в начале июня территория Святогорской Лавры подверглась артобстрелу со стороны российских оккупационных войск, в результате чего погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священников получили тяжелые ранения.