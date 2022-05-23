Ракетні удари по Чернігівщині: під уламками виявлено 87 загиблих

У селищі Десна Чернігівської області, де 17 травня по військовій частині було завдано ворожого ракетного удару, виявили 87 загиблих.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський у ході виступу у Давосі.

"Сьогодні ми закінчили роботи у Десні. На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, російські військові вранці 17 травня завдали ракетних ударів по селищу Десна Чернігівської області. За словами голови ОДА В'ячеслава Чауса, новий удар по регіону лише підтверджує, що війна для Чернігівської області не закінчилася.