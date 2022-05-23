Ракетные удары по Черниговской области: под обломками обнаружено 87 погибших

В поселке Десна Черниговской области, где 17 мая по военной части был нанесен вражеский ракетный удар, обнаружили 87 погибших.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Давосе.

"Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружены 87 жертв. 87 убитых", – рассказал Зеленский.

Напомним, российские военные утром 17 мая нанесли ракетные удары по поселку Десна Черниговской области. По словам главы ОГА Вячеслава Чауса, новый удар по региону только подтверждает, что война для Черниговской области не закончилась.