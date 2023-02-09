До України через Литву завезли партію отруйних морепродуктів - Держпродспоживслужба

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів отримала листа від Державної продовольчої ветеринарної служби Литви від 31 січня, згідно якого до України відправлено партію морепродуктів з підвищеним вмістом кадмію. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Партія вантажу з харчовими продуктами тваринного походження (заморожені суміші морепродуктів) має №22245 та загальну вагу нетто 7900 кг. Експортером є компанія з Клайпеди VPA Logistics на замовлення Plungės kooperatinė prekyba. Номер ухвалення (єврономер) - LT 21-21 EB.

Одержувачем є київська компанія "Вічюнай-Україна" (постачальник продукції ТМ Viči). Безпосереднім виробником є китайська Zhejiang Zhoufu Food Co. (Чжоушань, провінція Чжецзян), номер ухвалення (єврономер) №3300/02029, міжнародний сертифікат LT 0312851/L2-1277 від 19 січня 2023 року.

"Згаданий вантаж, за результатами лабораторних досліджень, проведених під час його ввезення на територію Литовської Республіки, не відповідає законодавству Європейського союзу в частині перевищення допустимого рівня кадмію (Cd) 2,65 ± 0,40 мг/кг", - йдеться у повідомленні.

Операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, попереджають про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлений невідповідний продукт облуправління Держпродспоживслужби. Споживачів у разі виявлення в обігу цієї продукції також закликають повідомляйти відомству про це.

Зазначимо, що кадмій є токсичним для людини металом, як і його з'єднання з іншими елементами. Зокрема, особливо небезпечним є оксид кадмію, вдихання парів якого у певній концентрації може бути летальним. Уражує кадмій дихальні шляхи та нирки. Симптомами гострого отруєння є блювота та судоми. Крім того, кадмій є канцерогеном, тобто здатний викликати рак.

Нагадаємо також, що напередодні Держпродспоживслужба повідомляла про надходження в Україну токсичних горіхів з Бразилії через нідерландського трейдера.

Джерело фото: ua.depositphotos.com