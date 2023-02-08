В Україну завезли токсичні горіхи з Бразилії

В Україні у роздрібну торгівлю могли надійти імпортовані з Бразилії горіхи, в яких виявили перевищення максимально доступного рівня афлатоксинів.

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Про це в Facebook повідомила пресслужба головного управління Держпродспоживслужби в Івано - Франківській області.

Токсичні горіхи потрапили до України по такому ланцюжку:

Експортер із Бразилії — AMENDOPERES LTDA, Brazil. Трейдер із Нідерландів — ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES BV, Netherlands. Одержувач в Україні — ТзОВ "КРІОЛІТ-Д" (вул. Океанська, 4, м. Дніпро).

"Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області інформує про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 26.01.2023 р. №2023.0615 стосовно виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2) в бразильському горіху", - резюмували в Держпродспоживслужбі.

Ймовірно, токсичний продукт міг потрапити на полиці магазинів. Водночас, Держпродспоживслужба попередила операторів ринку, які здійснюють обіг горіхів, про необхідність вилучити небезпечну продукцію з обігу.

Реалізатори зобов'язані зробити це у строк не більше двох робочих днів, після вони повинні письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Якщо споживач виявив небезпечні горіхи, він може повідомити про це Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області за тел.: (0342) 511389, 511392 або звернутися до територіальних управлінь.

Нагадаємо, нещодавно партію отруйного арахісу виявили на Одещині. Арахіс експортувався з Єгипту через Польщу, а його кінцевим споживачем є ТзОВ "Ласощі Юкрейн" у Івано-Франківській області.

Афлатоксин-В1 – отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я розпочала розслідування щодо сиропів від кашлю індійської компанії, які могли спричинити загибель 66 дітей у Гамбії від гострої ниркової недостатності.