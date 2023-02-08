В Украину завезли токсичные орехи из Бразилии

В Украине в розничную торговлю могли поступить импортированные из Бразилии орехи, в которых выявили превышение максимально доступного уровня афлатоксинов.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Токсичные орехи попали в Украину по такой цепочке:

Экспортер из Бразилии – AMENDOPERES LTDA, Brazil. Трейдер из Нидерландов - ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES BV, Netherlands. Импортер в Украине - ООО "КРИОЛИТ-Д" (ул. Океанская, 4, г. Днепр).

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области информирует о получении информационного сообщения через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 26.01.2023 г. №2023.0615 по поводу выявления превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов (В1 и суммарного количества В1, G1 и G2) в бразильском орехе", - резюмировали в Госпродпотребслужбе.

Вероятно, токсичный продукт мог попасть на полки магазинов. В то же время Госпродпотребслужба предупредила операторов рынка, осуществляющих обращение орехов, о необходимости изъять опасную продукцию из обращения.

Реализаторы обязаны сделать это в срок не более двух рабочих дней, затем они должны письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Если потребитель обнаружил опасные орехи, он может сообщить об этом в управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковский области по тел.: (0342) 511389, 511392 или обратиться в территориальные управления.

Напомним, недавно партию токсичного арахиса обнаружили в Одесской области. Арахис экспортировался из Египта через Польшу, а его конечным потребителем является ООО "Лакомия Юкрейн" в Ивано-Франковской области.

Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, выделяемое некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.

Напомним, в октябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения начала расследование сиропов от кашля индийской компании, которые могли повлечь гибель 66 детей в Гамбии от ОПН.