66 детей умерли от сиропа против кашля в Гамбии: ВОЗ проводит расследование

Всемирная организация здравоохранения проводит расследование относительно сиропов от кашля индийской компании, которые могли повлечь гибель 66 детей в Гамбии от острой почечной недостаточности.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса.

Отмечается, что в конце июля медицинские органы в Гамбии обнаружили увеличение случаев острого поражения почек среди детей младше пяти лет. Сейчас известно о 66 летальных случаях. Все дети принимали сиропы от кашля. С тех пор правительство страны приостановило использование всех сиропов и призвало людей использовать вместо них таблетки.

Речь идет о детском сиропе от кашля Kofexmalin, детском сиропе от кашля Makoff и сиропе от простуды Magrip N.

Как сообщили в ВОЗ, препараты изготовила индийская компания Maiden Pharmaceuticals, не предоставившая гарантий по их безопасности.

На сегодняшний день производитель не предоставил ВОЗ гарантий качества этих продуктов, а лабораторный анализ образцов подтверждает, что они содержат недопустимые количества диэтиленгликоля и этиленгликоля. Эти вещества токсичны для людей и могут быть смертельными.

Токсический эффект приводит к рвоте, диарее, невозможности мочеиспускания, и как следствие, острому поражению почек, что является смертельным.

В ВОЗ подчеркнули, что согласно информации от Индийской центральной организации стандартного контроля за лекарствами, производитель поставлял упомянутые препараты только в Гамбию, но они могли попасть через неофициальные рынки и в другие страны.

Тедрос Аданом Гебреис призвал к осторожности, обратившись ко всем странам с просьбой работать над “обнаружением и извлечением этих препаратов из обращения, чтобы предотвратить дальнейший вред пациентам”.