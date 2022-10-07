66 дітей померли від сиропу проти кашлю в Гамбії: ВООЗ проводить розслідування

Всесвітня організація охорони здоров’я проводить розслідування щодо сиропів від кашлю індійської компанії, які могли спричинити загибель 66 дітей у Гамбії від гострої ниркової недостатності.

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Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву голови ВООЗ Тедроса Гебреїсуса.

Зазначається, що наприкінці липня медичні органи в Гамбії виявили збільшення випадків гострого ураження нирок серед дітей віком до пʼяти років. Наразі відомо про 66 летальних випадків. Всі діти приймали сиропи від кашлю. Відтоді уряд країни призупинив використання всіх сиропів і закликав людей використовувати замість них таблетки.

Мова йде про дитячий сироп від кашлю Kofexmalin, дитячий сироп від кашлю Makoff і сироп від застуди Magrip N.

Як повідомили у ВООЗ, препарати виготовила індійська компанія Maiden Pharmaceuticals, яка не надала гарантій щодо їхньої безпеки.

На сьогодні виробник не надав ВООЗ гарантій щодо якості цих продуктів, а лабораторний аналіз зразків підтверджує, що вони містять неприпустимі кількості діетиленгліколю та етиленгліколю. Ці речовини токсичні для людей і можуть бути смертельними.

Токсичний ефект призводить до блювання, діареї, неможливості сечовипускання, і як наслідок, гострого ураження нирок, що є смертельним.

У ВООЗ підкреслили, що згідно інформації від Індійської центральної організації стандартного контролю за ліками, виробник постачав згадані препарати лише до Гамбії, але вони могли потрапити через неофіційні ринки в інші країни.

Тедрос Аданом Гебреїсус закликав до обережності, звернувшись до всіх країн з проханням працювати над “виявленням і видаленням цих препаратів з обігу, щоб запобігти подальшій шкоді пацієнтам”.