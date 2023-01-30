В Одесской области обнаружили партию ядовитого арахиса из Египта

Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области 19 января выявило ввоз в Украину из Польши партии египетского арахиса с превышением содержания ядовитого вещества афлатоксин-В1. Об этом сообщает Дерпродпотребслужба в Одесской области.

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Сообщается, что арахис экспортировался из Египта через Польшу, а его конечным потребителем является ООО "Лакомства Юкрейн" в Ивано-Франковской области.

"Предупреждаем о возможности реализации товара на территории региона. Доводим до сведения операторов рынка о необходимости изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области", - сказано в сообщении.

Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, выделяемое некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.

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