На Одещині виявили партію отруйного арахісу з Єгипту

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Одещині 19 січня виявило ввезення в Україну з Польщі партії єгипетського арахісу з перевищенням вмісту отруйної речовини афлатоксин-В1. Про це повідомляє Дерпродспоживслужба в Одеській області.

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Повідомляється, що арахіс експортувався з Єгипту через Польщу, а його кінцевим споживачем є ТзОВ "Ласощі Юкрейн" у Івано-Франківській області.

"Попереджаємо щодо можливості реалізації товару на території регіону. Доводимо до відома операторів ринку про необхідність вилучити його з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області", - сказано в повідомленні.

Афлатоксин-В1 – отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

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