В Украину через Литву завезли партию ядовитых морепродуктов - Госпродпотребслужба

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила письмо от Государственной продовольственной ветеринарной службы Литвы от 31 января, согласно которому в Украину отправлена партия морепродуктов с повышенным содержанием кадмия. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

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Партия груза с пищевыми продуктами животного происхождения (замороженные смеси морепродуктов) имеет №22245 и общий вес нетто 7900 кг. Экспортером является компания из Клайпеды VPA Logistics по заказу Plungės kooperatinė prekyba. Номер одобрения (еврономер) – LT 21-21 EB.

Получателем является киевская компания "Вичюнай-Украина" (поставщик продукции ТМ Viči). Непосредственным производителем является китайская Zheziang Zhoufu Food Co. (Чжоушань, провинция Чжэцзян), номер одобрения (еврономер) №3300/02029, международный сертификат LT 0312851/L2-1277 от 19 января 2023 года.

"Упомянутый груз по результатам лабораторных исследований, проведенных при его ввозе на территорию Литовской Республики, не соответствует законодательству Европейского союза в части превышения допустимого уровня кадмия (Cd) 2,65 ± 0,40 мг/кг", - говорится в сообщении.

Операторов рынка, осуществляющих оборот вышеупомянутой продукции, предупреждают о необходимости изъять ее и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об обнаруженном несоответствующем продукте облуправление Госпродпотребслужбы. Потребителей при обнаружении этой продукции также призывают сообщать ведомству об этом.

Отметим, что кадмий является токсичным для человека металлом, как и его соединения с другими элементами. В частности, особенно опасен оксид кадмия, вдыхание паров которого в определенной концентрации может быть летальным. Поражает кадмий дыхательные пути и почки. Симптомами острого отравления являются рвота и судороги. Кроме того, кадмий является канцерогеном, то есть способен вызвать рак.

Напомним также, что накануне Госпродпотребслужба сообщала о поступлении в Украину токсичных орехов из Бразилии через нидерландского трейдера.

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